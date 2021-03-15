Почти 12 млн рублей получат псковские семьи на приобретение жилья

Семьи Псковской области получат социальную выплату на приобретение жилья на общую сумму 11 млн 800 тысяч рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об шла речь в ходе личного приема граждан губернатором Псковской области сегодня, 17 марта.
Житель Пскова обратился к главе региона с вопросом о предоставлении его семье субсидии на приобретение жилья в рамках областной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей области».
Михаил Ведерников отметил, что положительная динамика по программе началась только в прошлом году: субсидии получили порядка 10-11 семей. А в пятницу, 19 марта, будет проходить заседание комиссии, на которой будет вынесено решение о выделении субсидий семьям в этом году.