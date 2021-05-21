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Недвижимость

Еще 27 млрд рублей выделено многодетным семьям на погашение ипотеки

13.06.2021 11:42|ПсковКомментариев: 0

Правительство России выделило еще более 27 миллиардов рублей на погашение ипотеки для многодетных семей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт кабмина.

«Свыше 27 миллиардов рублей будет дополнительно направлено многодетным семьям на компенсацию платежей по жилищным кредитам. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении. Документ еще не опубликован.

По инициативе президента РФ Владимира Путина государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма такой выплаты составляет 450 тысяч рублей.

Отмечается, что в 2020 году на эти цели было выделено 40,5 миллиарда рублей, в 2021 году – 26,8 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование позволит поддержать ещё не менее 60 тысяч многодетных семей.

Вопрос обсуждался на заседании правительства 10 июня. По словам Мишустина, льготы по ипотеке – одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми. «Люди этим активно пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете», – пояснил глава правительства.

Теги: #недвижимость #жилье #ипотека #семья
Источник: Псковская Лента Новостей
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