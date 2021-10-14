Недвижимость

В России расширят льготную ипотеку

В России расширят программу льготной ипотеки, которая теперь коснется и частных домов. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабинета министров 22 октября.

«По поручению президента правительство расширяет льготную ипотеку. Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов», - цитирует его ТАСС.

Михаил Мишустин напомнил, что программа была запущена в прошлом году как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли. «Она вызвала большой интерес у наших граждан, ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых», - констатировал премьер. Он добавил, что льготная ипотека была продлена еще на один год - до 1 июля 2022 года. «Такие условия теперь будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства, ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме», - отметил председатель правительства.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства, теперь льготную ипотеку под 7% могут взять заемщики для приобретения у застройщиков, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей частных жилых домов с земельными участками в России по договорам купли-продажи, для строительства индивидуальных жилых домов по договорам подряда или для приобретения земельных участков по договорам купли-продажи и оплаты работ по строительству на них индивидуальных жилых домов также по договорам подряда.