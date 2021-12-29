Недвижимость

Около 30 молодых семей Пскова получили выплаты на покупку жилья

В 2021 году 29 молодых семей Пскова получили социальные выплаты на приобретение жилья или строительство дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Меру поддержки оказали в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова». На эти цели направили около 23 миллионов рублей. При этом финансирование осуществлялось за счет федерального и областного бюджетов.

Кроме того, в этом году в Пскове продолжилась реализация областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах». В рамках четвертого этапа программы на территории муниципалитета планируется расселить 52 многоквартирных жилых дома, признанных аварийными.

Для этого комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области и муниципальное образование «Город Псков» заключили соответствующее соглашение, а также подписали контракт с подрядной организацией ООО «ТехноСтрой» на проектирование и строительство 198-квартирного жилого дома. Его будут использовать для переселения граждан из аварийных жилых домов, включенных в программу. Дом построят на пересечении улиц Юности и Инженерной до 1 декабря 2023 года.