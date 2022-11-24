Недвижимость

Включённая в ипотеку мебель будет дешевле минимум на 20%

Мебель, включённая в ипотечный кредит, обойдется покупателям выгоднее минимум на 20%. Об этом сообщил заместитель главы Минстроя Никита Стасишин.

Минстрой занимаемся законопроектом, который даст возможность застройщикам, но не обяжет их, включать в договоры долевого участия (ДДУ) и в ипотеку меблировку квартир, сказал он.

«Людям, которые будут покупать квартиры у девелоперов, предоставивших такую возможность, мебель обойдется выгоднее минимум на 20%. Сейчас же люди зачастую покупают квартиру, и потом берут потребительский кредит, чтобы купить в нее мебель. А тут все услуги окажутся вместе в одном кредите», — приводит цитату Никиты Стасишина «Известия».

Это будет распространяться на все льготные ипотечные программы, которые существуют на рынке жилищного строительства, подчеркнул он.

По его словам, сейчас ведомство обсуждает внутри правительства, с ЦБ и банками предмет такого залога (мебели при заключении ипотечных сделок).