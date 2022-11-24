Псковичи могут купить квартиру в жилом комплексе «Притяжение» в ипотеку траншами

Квартиры в строящемся жилом комплексе «Притяжение» в Псковском районе можно приобрести по программе «Ипотека траншами». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил представитель строительной компании «Скандинавия» Константин Иванов.
Фото: Константин Иванов / «ВКонтакте»
Он отметил, что запуск программы произошёл ещё осенью, но активно работать она начала буквально две недели назад. Первые клиенты уже успели воспользоваться предложением.
ЖК «Притяжение». Изображение здесь и далее: строительная компания «Скандинавия»
Сдать жилой комплекс «Притяжение» по срокам должны в первом квартале 2024 года, при этом, как отметил представитель застройщика, возможно опережение сроков.
Оба жилых комплекса располагаются в микрорайоне Овсище. Сейчас это самый развивающийся район. Застраивать его территорию планируют вплоть до 2037 года.
«Там развитая инфраструктура, много новых домов много людей. Получается, что мы и в городе, всё рядом, но в то же время мы наслаждаемся прекрасными видами на памятник Александру Невскому, на природу. Немаловажный плюс - это то, что там много парковочных мест, прогулочных зон и так далее», - отметил Константин Иванов.
Он добавил, что за последние пять лет все квартиры в жилых комплексах «Скандинавии» продают ещё до того, как дома сдаются в эксплуатацию.
Подробности можно узнать на сайте компании.