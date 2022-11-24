Недвижимость

Псковичи могут купить квартиру в жилом комплексе «Притяжение» в ипотеку траншами

Квартиры в строящемся жилом комплексе «Притяжение» в Псковском районе можно приобрести по программе «Ипотека траншами». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил представитель строительной компании «Скандинавия» Константин Иванов.

Фото: Константин Иванов / «ВКонтакте»

«Сейчас это новый продукт, который, по нашему мнению, является действительно выгодным, потому что сейчас жилье люди ждут и год, и полтора, при этом им приходится оплачивать и ипотеку, и съём жилья, и так далее. А такая программа даёт возможность экономить, пока не сдался дом. Клиент ничего не теряет, только приобретает в том плане, что расходная часть, пока не сдался дом, становится проще», - сказал Константин Иванов.

Он отметил, что запуск программы произошёл ещё осенью, но активно работать она начала буквально две недели назад. Первые клиенты уже успели воспользоваться предложением.

ЖК «Притяжение». Изображение здесь и далее: строительная компания «Скандинавия»

Сдать жилой комплекс «Притяжение» по срокам должны в первом квартале 2024 года, при этом, как отметил представитель застройщика, возможно опережение сроков.

«У строительной компании "Скандинавия" планы грандиозные, причём мы опережаем сроки. Наши дома сдаются быстрее, чем ожидается. У нас в этом году успешно сдан комплекс "Александрия", сейчас мы строим жилой комплекс "Притяжение". Если всё пойдёт хорошо, мы также его сдадим чуть раньше обещанного срока. Сейчас, в принципе, по времени мы успеваем в срок, который ставим для себя. Срок по документам стоит в первом квартале 2024 года, но мы хотим порадовать клиентов уже к концу следующего года», - рассказал Константин Иванов.

Оба жилых комплекса располагаются в микрорайоне Овсище. Сейчас это самый развивающийся район. Застраивать его территорию планируют вплоть до 2037 года.

«Там развитая инфраструктура, много новых домов много людей. Получается, что мы и в городе, всё рядом, но в то же время мы наслаждаемся прекрасными видами на памятник Александру Невскому, на природу. Немаловажный плюс - это то, что там много парковочных мест, прогулочных зон и так далее», - отметил Константин Иванов.

Он добавил, что за последние пять лет все квартиры в жилых комплексах «Скандинавии» продают ещё до того, как дома сдаются в эксплуатацию.

«За последние лет пять такого не бывает, чтобы сдался дом и там оставались свободные квартиры. В "Александрии" продано всё. По "Притяжению", да, ещё продажи идут. Не всё уже можем продать, потому что всё самое интересное уже разобрали, но квартиры есть», - заключил Константин Иванов.

Подробности можно узнать на сайте компании.