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Кто имеет право не платить земельный налог, объяснили россиянам

Земельный налог, как и другие имущественные налоги, необходимо платить до 1 декабря в текущем году за предыдущий. Если не сделать этого вовремя, то налоговая обращается в суд, который просто выдает приказ о взыскании. Никто никого не вызывает на заседание, все происходит очень быстро. Но закон не ко всем так строг — перечень льготников довольно широк.

Земельный налог является местным, уплачивается в бюджет субъекта. Обязанность платить его возникает только в трех случаях:

если человек - собственник участка;

если земля принадлежит на праве бессрочного пользования;

на праве пожизненного наследуемого владения.

Сумма налога рассчитывается от кадастровой стоимости конкретного участка. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал в беседе с «Парламентской газетой», что в 2022 году впервые во всех регионах России прошла государственная кадастровая оценка земельных участков, а в 2023 году будет проводиться оценка объектов капитального строительства.

«В июле 2020 года была введена новая норма. Кадастровая оценка теперь будет проводиться раз в четыре года, а в городах федерального значения — раз в два года», — отметил он. Раньше решение о дате проведения кадастровой оценки каждый регион принимал самостоятельно. По словам депутата, это часто приводило к тому, что размер налога на однотипные участки в разных регионах очень сильно разнился. Поэтому налог на землю в 2023 году будет начисляться с учетом кадастровой переоценки.

Вместе с тем в прошлом году было введено правило заморозки роста кадастровой стоимости. Анатолий Аксаков объяснил: «Если кадастровая стоимость после переоценки, то есть на 1 января 2023 года, будет выше, чем та, что была в 2022 году, то налог будут рассчитывать исходя из старого значения». Это правило не касается случаев, когда кадастровая стоимость увеличилась не из-за перерасчета, а по объективным причинам — из-за изменения характеристик земельного участка. Например, поменялась категория земель, разрешенное использование, площадь участка. А если переоценка будет в меньшую сторону, то налог станет меньше.

И еще один важный момент: по новым правилам в любом случае сумма налога не может увеличиться более чем на 10%.

Физическим лицам платить налог не нужно, если они:

относятся к коренным и малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока и если речь идет о земле, которая используется для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов;

владеют участком по договору аренды или на праве безвозмездного пользования;

владеют участком земли, входящим в имущество паевого инвестиционного фонда.

Остальные льготники не платят налог только за 6 соток; если участок больше, то за остальную площадь платят, как и положено. Это:

Герои Советского Союза и РФ, а также лица, имеющие ордена Славы трех степеней;

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды;

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий;

ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, а также ЧС на реке Теча, химкомбинате «Маяк» и Семипалатинском полигоне;

члены подразделений особого риска, участвовавшие в испытаниях ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на военных объектах;

граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате работы с ядерными установками;

пенсионеры; предпенсионеры;

физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.

Эта льгота называется вычетом, потому что из налоговой базы — то есть кадастровой стоимости вычитается кадастровая стоимость 6 соток и уж потом рассчитывается налог. Депутат Анатолий Аксаков отметил, что налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка независимо от его местонахождения и вида разрешенного использования. То есть если у пенсионера два участка по 3 сотки, за один участок он не будет платить налог, а за другой будет, несмотря на то что он укладывается в норматив 6 соток.

Обратите внимание на последний пункт перечня льготников — это многодетные родители. По мнению председателя комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анны Кузнецовой, не только родители, но и сами дети не должны платить налог на землю. Депутат говорит, что родители за себя налог не платят, но вынуждены платить за детей. Получается, что помощь вроде есть, но ее нет. «Мы обратились к правительству за разрешением этой абсурдной ситуации», — заключила Анна Кузнецова.

Послабления по налогам в каждом регионе устанавливаются разные. Местные правила не должны ухудшать положение людей по сравнению с федеральными, только улучшать и дополнять. Вышеупомянутый налоговый вычет для детей из многодетных семей некоторые регионы применяют.