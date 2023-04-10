Недвижимость

Туристы из России стали чаще покупать недвижимость в Таиланде

Увеличение потока российских туристов в Таиланде повлекло повышение спроса на недвижимость. Об этом рассказал вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, за три месяца 2023 года туристы из России побывали в Таиланде больше, чем за весь прошлый год. Согласно официальной статистике, в 2022 году Таиланд посетили 435 тысяч россиян.

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«Таиланд прибавил в том числе из-за закрытия рынка недвижимости в Европе: Испания, Италия, Греция, а также ряд других стран, где затруднена визовая поддержка, финансовые операции», — приводит слова Барзыкина «Федеральное агентство новостей».

При этом эксперт отметил, что объем сделок в Таиланде значительно ниже в сравнении с Турцией, где жилье покупает каждый третий житель России.

Про повышенное внимание россиян к Таиланду говорится и в исследовании международного брокера недвижимости Tranio. Там сообщили, что в первом квартале 2023 года спрос на недвижимость увеличился на 57%, а средний бюджет составил 155 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что чаще всего жители России с высоким уровнем дохода предпочитают отправляться на отдых в Турцию. Таиланд в этом рейтинге находится на четвертом месте.