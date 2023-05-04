Недвижимость

Минстрой поддержал предложение ЕР о расселении аварийных домов в современные деревянные

Минстрой поддержал предложение «Единой России» о расселении аварийных домов в современные деревянные, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Единая Россия».

Министерство обновило рекомендации, которые предусматривают переселение из аварийного фонда в дома из сруба или с деревянным каркасом - частные и многоквартирные.

«В России уже есть успешные проекты многоэтажного деревянного строительства из современных панелей. А также создана база типовых проектов ИЖС, что позволяет развивать сегмент в небольших городах. К тому же, за счёт сокращения сроков строительства новых домов процесс переселения может стать быстрее, а населенные пункты получат развитие инфраструктуры. Эти предложения мы отразили в народной программе "Единой России"», - отметил депутат Госдумы, руководитель рабочей группы партии по защите прав дольщиков Александр Якубовский.