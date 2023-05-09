Недвижимость

В Псковской области планируют расширить возможности для получения многодетными земельного участка

Вопросам предоставления многодетным семьям земельных участков посвящено очередное совещание губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В настоящее время более 1,8 тыс. многодетных семей региона находятся в реестре имеющих право на получение земельных участков. В рамках заседания принят ряд мер, которые нацелены на решение данного достаточно острого вопроса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В частности, принято решение внести в Псковское областное Собрание законопроект, который расширит возможности для получения земельного участка. Согласно документу, многодетным семьям предлагается предоставлять земельные участки с видами разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» и «ведения садоводства». На этих землях разрешено жилищное строительство. Только на территории садоводческих товариществ Пскова около 1 тыс. нераспределенных участков, которые уже частично обеспечены дорожной инфраструктурой.

Участники совещания также обсудили и территории в Пскове и Псковском районе, где в перспективе могут быть определены участки для семей, имеющих трех и более детей. В качестве перспективных территорий рассматриваются земельные массивы в деревнях Неелово-1 и Богданово. По решению губернатора из резервного фонда будут направлены средства для подготовки проекта планирования и проекта межевания земельного массива в Неелово-1. Подготовка соответствующих документов для земельного массива в деревне Богданово запланирована на следующий год. По текущим оценкам, в общей сложности это даст ещё порядка 700 участков.

Кроме того, в Пскове идет предоставление земельных участков в районе деревни Солоново и поселка Учхоз. Имеются необходимые проекты планирования и межевания территории.

Начиная с 2017 года, на территории Псковской области многодетным семьям предоставлено порядка 3,9 тыс. участков.