Недвижимость

Прокуратура добивается обязать женщину в Пыталово выделить сыну долю в жилье

Прокуратура Пыталовского района в интересах несовершеннолетнего ребенка направила исковое заявление в суд об обязании матери выделить сыну долю в жилье, приобретенном за счет средств материнского капитала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В 2021 году местная жительница за счет средств материнского капитала приобрела жилое помещение в городе Пыталово. В нарушение действующего законодательства, обязывающего оформить жилье, приобретенное вышеуказанным способом, в общую собственность родителей и детей, правообладателем квартиры до сих пор является только мать, единственный несовершеннолетний ребенок ответчицы права на долю не имеет.

В связи с изложенным в Пыталовский районный суд направлено исковое заявление с требованием обязать гражданку выполнить требования закона.