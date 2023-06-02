Недвижимость

Квартиры в новостройках в России подешевели на 3% в течение года

В течение мая текущего года средняя стоимость квартиры в российской новостройке зафиксирована на отметке 6,1 млн рублей. Это на 3% ниже, чем на год раньше, и на 0,1% дешевле, чем в апреле этого года. Средняя цена «квадрата» подешевела на 1% за год, составив 136 тыс. рублей и на 0,1% за месяц, пишет RuNews24 со ссылкой на экспертов «Авито Недвижимости».

Крое того, в 15 из 33 регионов, которые стали участниками этого исследования, цены на квартиры в новостройках уменьшились. Больше остальных квартиры подешевели в Калининграде (-19%), Севастополе (-15%) и Ульяновске (-13%).