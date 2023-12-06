Недвижимость

Маткапитал разрешили тратить на ремонт в таунхаусах

Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который позволит использовать средства материнского капитала для реконструкции жилого помещения в таунхаусах. Изменения вносятся в статью 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

«Семьи с детьми получат дополнительную возможность улучшить свои жилищные условия за счет материнского капитала. Они смогут направить эти средства на ремонт жилья, расположенного в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах - это важно, учитывая, что такой тип жилья становится в нашей стране все более популярным, особенно в крупных городах», - сказал, комментируя инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что «Дума последовательно работает над расширением возможностей использования средств материнского капитала».

«Эта программа - большой вклад в улучшение демографической ситуации, поддержку молодых и многодетных семей. Важно, что в бюджете на следующий год предусмотрено не только продолжение выплат маткапитала, но и его индексация с учетом инфляции», - приводит слова Володина «Интерфакс».