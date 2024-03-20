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Недвижимость

Совет Федерации одобрил закон о запрете посуточной сдачи квартир без счетчиков

20.03.2024 14:09|ПсковКомментариев: 0

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, запрещающий посуточный наем квартиры, если в ней отсутствуют приборы учета используемых ресурсов.

«Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение, пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение на основании договора найма (в том числе краткосрочного найма) при условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов», - говорится в законе.

Это касается приборов учета в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Кроме того, согласно закону, жильцы дома смогут обратиться в суд, если, по их мнению, требования к сдаче квартиры посуточно не соблюдаются, пишет ТАСС

Как ранее пояснял первый замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), документ предусматривает обязанность собственника жилого помещения при заключении договора аренды соблюдать все права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества. То есть за шум, беспорядки, повреждение общего имущества будут нести ответственность не только посуточные жильцы, но и сам собственник квартиры, отмечал он. 

Теги: #недвижимость
Источник: Псковская Лента Новостей
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