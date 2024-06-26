Недвижимость

Старообрядческая община в Дновском районе борется за право собственности на церковь

Арбитражный суд Псковской области рассматривает дело по иску местной религиозной организации о признании права собственности на здание церкви в деревне Корьхово Дновского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Изображение взято с сайта «Русская вера»

Местная религиозная организация «Никольская старообрядческая община деревни Корьхово Дновского района Псковской области» Русской православной старообрядческой церкви обратилась в суд с иском о признании права собственности в силу приобретательской давности на здание площадью 89,9 квадратных метра, расположенное в деревне Корьхово. Согласно исковому заявлению, нежилая постройка является церковью 1908 года строительства.

Как указывает истец, со времени своего создания и до настоящего времени, то есть более 15 лет, община добросовестно, открыто и непрерывно владеет и пользуется зданием церкви как своим собственным, использует его для совершения богослужений.

Предварительное судебное заседание по делу №А52-5155/2024 назначено на 8 октября.