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Политика

Депутаты Псковского областного Собрания отклонили законопроект о реформе «муниципального фильтра»

28.03.2019 17:28|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковского областного Собрания в третий раз вернулись к вопросу «муниципального фильтра» на выборах главы региона и снова отклонили законодательную инициативу Льва Шлосберга, касающуюся процедуры получения поддержки кандидатов в главы региона. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона обсуждался сегодня, 28 марта, на очередной 31-й сессии регионального парламента.

По словам автора законодательной инициативы, лидера фракции «Яблоко» Льва  Шлосберга, на этот раз он предложил правовой компромисс, поскольку сам «муниципальный фильтр» признан разумным ограничением. Очередным законопроектом предлагается пересмотреть «высоту барьеров».

Документ содержит три основных изменения. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, действующая процедура получения поддержки (так называемый «муниципальный фильтр») искусственно ограничивает круг кандидатов, выполняя фактически роль «административного фильтра», снижает уровень конкурентности выборов, что в свою очередь, приводит к падению уровня интереса к выборам, низкой явке избирателей на выборы и, как следствие, к падению доверия граждан к результатам таких выборов, снижению легитимности избранных высших должностных лиц.

«Представленный законопроект направлен на демократизацию и повышение конкурентности избирательных процедур и предусматривает сокращение числа подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований субъекта Российской Федерации, которые необходимо собрать в поддержку выдвижения кандидата на выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации», - говорится в документе.

Законопроектом предлагается снизить с 5-10 до 1-5% число депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований субъекта Российской Федерации, подписи которых необходимо собрать в поддержку выдвижения кандидата. Также предлагается сократить с трех четвертых до половины число муниципальных образований, в которых кандидат должен быть поддержан депутатами представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований субъекта Российской Федерации.

«Правило, устанавливающее требование, что в числе лиц, поддержавших кандидата, должны быть от 5 до 10% депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов субъекта Российской Федерации, предлагается заменить на правило, в соответствии с которым кандидат должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в половине городских округов и муниципальных районов субъекта Российской Федерации», - считают авторы законопроекта.

Также в документе подчеркивается, что избирательное законодательство не ограничивает право граждан ставить свою подпись в поддержку выдвижения кандидатов, гражданин вправе поддержать выдвижение любого числа кандидатов, списков кандидатов. По аналогии с этой нормой законопроектом предлагается отменить ограничивающий принцип поддержки кандидатов «один депутат (один глава муниципального района или городского округа - одна подпись в поддержку кандидата» и разрешить депутатам и главам муниципальных районов и городских округов поддерживать выдвижение любого числа кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

Предложенная инициатива не нашла поддержки ни на уровне парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению, ни на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Теги: #псковское областное собрание #муниципальный фильтр
Источник: Псковская Лента Новостей
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