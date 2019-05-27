Политика

Лев Шлосберг снова внес в региональный парламент законодательную инициативу о прямых выборах мэров

Лев Шлосберг (фракция «Яблоко») снова внес на рассмотрение Псковского областного Собрания депутатов законодательную инициативу о возвращении прямых выборов глав Пскова и Великих Лук. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 29 мая, на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Проектом закона предлагается изменить порядок избрания и содержания полномочий глав муниципальных образований области, имеющих статус городского округа.

По словам автора законодательной инициативы, избиратели Псковской области, проживающие в муниципальных образованиях, имеющих статус муниципального района, имеют право избирать главу муниципального образования на муниципальных выборах, при этом глава муниципального образования возглавляет местную администрацию, а избиратели, проживающие в муниципальных образованиях, имеющих статус городского округа (город Псков и город Великие Луки), такого права лишены.

По мнению автора законопроекта, в сегодняшний реалиях, когда главу города избирают тайным голосованием депутаты гордумы, избранный градоначальник не несет ответственности перед избирателями.

«Никто не говорит, что предложенная вами модель неправильная, но и ныне существующая также имеет право на жизнь», - отметили в ходе дискуссии депутаты от партии «Единая Россия» Алексей Севастьянов и Андрей Корнев.

Алексей Севастьянов предложил Льву Шлосберга прийти на заседание фракции «Единая Россия».

«Наш очень политически мудрый народ уже высказался по этому поводу, референдум по этому вопрос просто не состоялся (приняли участие лишь около 8% избирателей)», - напомнил события 2006 года вице-губернатор Николай Цветков.

Напомним, ранее Лев Шлосберг утверждал, что будет вносить инициативу о прямых выборах в органы местного самоуправления до тех пора, пока оно не будет принята на сессии Псковского областного Собрания депутатов.

На заседании парламентского комитета по законодательству инициативу «яблочника» поддержали 4 депутата, включая самого Льва Шлосберга, против проголосовали 6. Окончательное решение будет принято на сессии 29 мая.