Политика

«Единая Россия» начала предварительное голосование по довыборам в Псковское областное Собрание

Назначено предварительное голосование по определению кандидата от «Единой России» в депутаты Псковского областного Собрания по округу №2. Выдвижение участников партийной процедуры пройдет с 3 по 14 июня. Решение принято на заседании президиума регионального политсовета «Единой России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения партии.

Предварительное голосование организуется по первому принципу. Это значит, что принять участие в нем смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а претендентами на выдвижение могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

День предварительного голосования по довыборам в региональный парламент назначен на 23 июня.

До этого, по решению оргкомитета, 18 и 20 июня в 18.30 в естественно-математическом лицее №20 (улица Текстильная, 18) состоятся дебаты. В первый день темой для дискуссии будет «Благополучие человека», во второй - «Чистая страна». Также 20 июня в 19:30 кандидаты на депутатский мандат встретятся с избирателями.

Напомним, что 30 мая в ходе 33-й сессии областного Собрания было принято постановление о досрочном прекращении полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу №2, Яна Лузина.