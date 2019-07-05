Псковское «Яблоко» выдвинуло кандидатов на выборы глав районов

В воскресенье, 7 июля, прошел первый этап региональной конференции партии «Яблоко». Выдвинуты кандидаты на должности глав четырех районов Псковской области.
Как сообщили ПЛН в партии, в Дновском районе «Яблоко» выдвигает сотрудника Псковской таможни Михаила Шауркина, в Новоржевском - депутата районного собрания Софью Пугачеву, в Пустошкинском – депутата районного собрания Светлану Василькову, в Пушкиногорском – педагога, экс-депутата областного Собрания Аркадия Васильева.
Выдвижение кандидатов продолжится на следующей неделе.