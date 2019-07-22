Политика

Поправки Турчака в закон о местном самоуправлении одобрены Советом Федерации

Члены Совета Федерации одобрили поправки в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 131 федерального закона «О противодействии коррупции», внесенные вице-спикером Совета Федерации, секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в партии, поправками предлагается ввести альтернативные меры ответственности депутатов органов местного самоуправления за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В соответствии с поправками, порядок применения альтернативных мер ответственности должен быть установлен законом субъекта РФ и (или) регламентом либо иным актом представительного органа муниципального образования. При этом в случае серьезных нарушений требований антикоррупционного законодательства сохраняется возможность применения такой меры ответственности, как досрочное прекращение полномочий депутата.

В настоящее время на муниципальном уровне законом предусмотрена единственная форма ответственности депутатов за нарушения при подаче декларации – сложение полномочий. «Федеральный закон направлен на разумное смягчение норм путем введения альтернативных мер ответственности муниципальных депутатов за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, имуществе», - сообщил Андрей Турчак.

Он считает, что введение альтернативных мер ответственности для муниципальных депутатов позволит дифференцировать подход к нарушителям законодательства о противодействии коррупции. «Это даст возможность гражданам, имеющим значительный опыт и высокую квалификацию, продолжить осуществлять депутатские полномочия в муниципальном образовании - если нарушения были допущены при отсутствии умысла предоставить недостоверные сведения, либо с учетом иных объективных обстоятельств», - отметил вице-спикер Совета Федерации.

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Напомним, поправки в статью 40 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» были внесены на рассмотрение Госдумы 3 апреля. В первом чтении соответствующий законопроект был единогласно поддержан депутатами 16 мая. Процедуру второго чтения документ прошел 9 июля, окончательно поправки приняты Госдумой 10 июля. После одобрения документа Советом Федерации он поступит на подпись к президенту РФ.