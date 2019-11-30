Политика

Великолукская активистка: Молодежный парламент позволяет «прокачать» полезные навыки

Великолучанка Яна Васюцкая в этом году вошла в основной состав Молодежного парламента из кадрового резерва. Девушка активно участвует в общественной жизни и своего города, и региона, постоянно генерирует новые интересные проекты и организует молодежные мероприятия и акции. В марте 2019 года она стала полуфиналистом конкурса управленческого кадрового резерва «Лидер года», а в апреле победила в конкурсе «Студент года - 2019».

Корреспондент Псковской Ленты Новостей попросил Яну Васюцкую подвести итоги работы молодых законодателей региона за год и рассказать, какими качествами, на ее взгляд, должен обладать молодой человек, желающий войти в новый состав молпарламента.

- Яна, вы достаточно молодой член Молодежного парламента. И с точки зрения возраста, и с точки зрения опыта работы в этом общественном объединении при Псковском областном Собрании...

- Да, мне 21 год, и год я работаю в основном составе Молодежного парламента. До этого я целый год работала в кадровом резерве, и за мою активную работу в кадровом резерве в конце 2018 года меня перевели в основной состав.

- Работа в кадровом резерве серьезно отличается от работы в основном составе?

- Если кто-то в основном составе недостаточно активен, им на замену приходят ребята из кадрового запаса. Поэтому работа в основном составе несет за собой бо́льшую ответственность. Тебя уже все знают, от тебя ждут большего, чем от тех, кто в определенной степени находится на «скамейке запасных».

- Ну, вот прошел год, как вы работаете в основном составе. Что запомнилось больше всего, какие самые яркие впечатления он оставил?

- Наверное, первое самое яркое впечатление – это когда Виктор Владимирович (Виктор Остренко - вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, куратор Молодежного парламенте) сказал о том, что меня перевели в основной состав. Это было действительно неожиданно.

И далее, наверное, самый крупный и самый важный шаг - это помощь в организации теста по истории Великой Отечественной войны. Нам удалось привлечь на эту площадку в два раза больше ребят, чем раньше. Нам удалось сделать не один зал, как было прежде, а два. Мы на ходу искали дополнительное помещение, печатали дополнительные бланки, чтобы все участники смогли спокойно сесть, ответить на диктант, узнать ответы, принять участие, присоединиться к такому масштабному мероприятию.

Тест по истории Великой Отечественной войны – это проект Молодежного парламента при Государственной Думе, и он объединяет все регионы и даже некоторые зарубежные страны. То есть мы стали частью большого глобального проекта. И очень здорово, что молодые ребята из Великих Лук присоединились к нему в таком большом количестве.

- Вы известны как генератор идей и интересных проектов. Всё задуманное удалось реализовать?

- Не всё. Просто срок был ограниченный, поэтому и не удалось всё сделать. Именно поэтому я и пойду уже в следующий состав Молодежного парламента, чтобы еще больше себя реализовать, и все эти, идеи, которые есть в голове, осуществить.

- Есть ли специфика для работы молодых парламентариев из Великих Лук?

- Есть небольшие сложности, потому что мы находимся далеко от Пскова, и для того, чтобы посещать мероприятия, нам необходимо больше времени для того, чтобы до них добраться, необходимо отпроситься с работы или с учебы для того, чтобы посетить заседания.

- Как справляетесь?

- Отпрашиваемся.

- Значит, нет ничего невозможного?

- Конечно! Если захотеть, то всё получится. И никакие отговорки, что Великие Луки далеко, не сработают.

- Сейчас в Молодежном парламенте грядет очередная ротация, придут новые ребята. Как вы считаете, кому сюда нужно приходить и зачем?

- Я считаю, что Молодежный парламент – это прекрасная площадка для роста, для развития, для полезных знакомств и «прокачивания» своих навыков. Ты попадаешь в среду совершенно незнакомых отчасти ребят, потому что они из разных муниципалитетов, и в этой команде за короткий срок вы должны сформировать рабочую систему и активно в ней работать.

Если человеку хочется за два года «прокачать» себя практически по всем направлениям, то ему необходимо прийти в Молодежный парламент, попробовать себя, проверить себя и понять, действительно ли это ему нужно. Это деятельность, отчасти связанная с политикой, и человек должен понять, нужно ли ему это, хочет ли он дальше двигаться в политике, или все-таки его привлекает что-то другое.

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Безусловно, для того, чтобы прийти в парламент, необходимо иметь и какие-то первоначальные навыки, иметь хотя бы небольшой опыт общественной деятельности, чтобы было легче преодолеть конкурс.