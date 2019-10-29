Общество

Новый состав псковского Молодежного парламента планируют сформировать к началу 2020 года

Новый состав псковского Молодежного парламента при Псковском областном Собрании на 2020-2022 годы будет сформирован не позднее 1 января 2020 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект постановления рассмотрел сегодня, 20 октября, парламентский комитет по труду и социальной политике.

Вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко напомнил, что срок полномочий Молодежного парламента составляет 2 года. Всего в его состав входят 44 представителя. Из них 22 человека определяют региональные отделения партий, имеющие депутатов в региональном Собрании. Еще 22 члена парламента определяются на конкурсной основе, для чего облсобрание устанавливает проведения конкурса, создает организационный комитет и комиссию.