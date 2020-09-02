Политика

Малые партии показали нулевую активность на сентябрьских выборах в Псковском районе

Только одна партия - «Единая Россия» - на сентябрьских выборах текущего года выдвинула своих кандидатов на все 88 замещаемых депутатских мандатов. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Территориальной избирательной комиссии Псковского района Анна Садовникова.

«"Единая Россия" выдвинула кандидатов на все 88 мандатов. «Справедливая Россия» и КПРФ - порядка 30%, то есть в пределах 20 — 25 кандидатов, «Яблоко» - около 13% и ЛДПР — 7% от общего количества замещаемых мандатов. На самовыдвиженцев приходится тоже порядка 30%», - пояснила гость студии.

При этом она отметила низкую активность малых партий на этих выборах. Для сравнения, в прошлом году в выборах в Середке и Карамышево активно участвовали, в том числе, и малые партии. В этот раз выдвинулись только пять парламентских партий. То есть малые партии по каким-то причинам в избирательных кампаниях Псковского района не участвуют», - резюмировала Анна Садовникова.