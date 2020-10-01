Политика

Алексей Лапушкин: Ростки гражданской активности в России будут расти

«На идеально выжженном политическом стекле в регионах будет появляться все больше трещин», - такое мнение озвучил в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове секретарь федерального совета «Партии дела», экс-руководитель аппарата Псковской городской Думы Алексей Лапушкин.

Комментируя ситуацию в Хабаровском крае, он отметил, что протесты в стране возникают периодически, в качестве ярких примеров он привел Ангарск и Башкирию. «Эти ростки гражданской активности будут расти», - спрогнозировал Алексей Лапушкин.

При этом гость студии отметил, что в соседней Белоруссии складывается в плане протестов неоднозначная ситуация, поэтому Россия должна внимательно выбрать сторону, с которой ей выгодно вести переговоры.

«Солидаризоваться нужно, в первую очередь, с белорусским народом. Да, когда человек столько лет находится у власти, появляется ощущение утраты реальности. Но в то же время мы абсолютно не понимаем, какое будущее предлагает Белоруссии оппозиция. Какая в дальнейшем будет ими проводиться, в том числе, и экономическая политика. Мы слышим призывы: "Надо идти в Европу". Но мы живем в достаточно жестком мире. Каждая единица продукции, произведенная в Белоруссии, - это товар, не произведенный в Германии и Польше. Поэтому западные компании заинтересованы в том, чтобы белорусские предприятия закрылись», - прокомментировал он.

Алексей Лапушкин подчеркнул, что с большим уважением относится к европейским лидерам, но России нужно проводить ту политику, которая выгодна прежде всего ей.

«Деиндустриализация страны – вот итог нашего опыта попытки понравиться западным лидерам. Оказались в зависимости от западной продукции, чего уж греха таить», - считает он.

«Любой диалог – это лучше, чем его полное отсутствие. Если нам выгодно вести диалог с Александром Лукашенко (президентом Республики Беларусь - ред.), значит, это правильно», - заключил Алексей Лапушкин.