Алексей Лапушкин: Ростки гражданской активности в России будут расти

«На идеально выжженном политическом стекле в регионах будет появляться все больше трещин», - такое мнение озвучил в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове секретарь федерального совета «Партии дела», экс-руководитель аппарата Псковской городской Думы Алексей Лапушкин.
Комментируя ситуацию в Хабаровском крае, он отметил, что протесты в стране возникают периодически, в качестве ярких примеров он привел Ангарск и Башкирию. «Эти ростки гражданской активности будут расти», - спрогнозировал Алексей Лапушкин.
При этом гость студии отметил, что в соседней Белоруссии складывается в плане протестов неоднозначная ситуация, поэтому Россия должна внимательно выбрать сторону, с которой ей выгодно вести переговоры.
Алексей Лапушкин подчеркнул, что с большим уважением относится к европейским лидерам, но России нужно проводить ту политику, которая выгодна прежде всего ей.
«Деиндустриализация страны – вот итог нашего опыта попытки понравиться западным лидерам. Оказались в зависимости от западной продукции, чего уж греха таить», - считает он.
«Любой диалог – это лучше, чем его полное отсутствие. Если нам выгодно вести диалог с Александром Лукашенко (президентом Республики Беларусь - ред.), значит, это правильно», - заключил Алексей Лапушкин.