Политика

А не пора ли отменять выборы?

Нынешний год обилен на фантасмагории. В Костромской области уборщица стала главой местной администрации. А почему бы и нет? В мало кому из широких масс известном Повалихинском сельском поселении Чухломского района произошло чудесное.

На выборы против местного главы муниципальной власти просто никто не захотел баллотироваться – он богатый, опытный, пусть руководит дальше. Для приличия власти пригласили местную уборщицу из администрации выступить в качестве технического кандидата, чтобы проводить демократические процедуры на не совсем уж безальтернативной основе. И вот, то ли обитатели Повалихинского поселения решили зло пошутить над официальной властью, то ли местный глава настолько всех допек – Марина Удгодская, 35 лет от роду, выборы выиграла.

Дальше забавную историю подхватило медийное море, новость быстро разлетелась по СМИ, соцсетям и телеграм-каналам. Про случай упомянула даже глава ЦИК Элла Памфилова, признав – да, дескать, технический кандидат, но подлога не было, выборы выиграны. Любите и жалуйте. Более продвинутая в медийных технологиях особа быстро сумела бы словить хайп и конвертировать свою популярность в звонкую монету. Но, судя по всему, скромная женщина вообще на такой эффект не рассчитывала. И теперь говорит, что должность ей не нужна, ничем руководить не собирается, а насчет рвущихся взять интервью журналистов «ВВС» спрашивает в соцсетях – «нельзя ли послать их подальше?».

В связи с этим странным казусом стоит взять паузу и призадуматься над той странной ситуацией, в которой оказалась сегодня российская демократия. Начиная с 90-х государство всё больше и больше старалось взять выборы под контроль и, казалось бы, полностью в этом преуспело. Одновременно бурно рос интернет, соцсети и СММ-технологии. Две этих тенденции развивались параллельно. Чем больше власть закручивала гайки, тем сильнее внесистемщики демонстрировали свои технологии работы с электоратом. Вообще, страшно даже представить, что бы творилось на выборах в 90-х, будь в то время ВКонтакте и смартфон в руках у каждого горожанина.

Сейчас мы имеем то, что имеем. Разница между парламентскими партиями примерно та, о которой говорил еще старик Воннегут, – это разница между значками на футболке. В ЛДПР, СР, КПРФ просто-напросто идут те люди, которые в силу каких-то личных причин не смогли влиться в ЕР. Разбираться, чем различаются коммунистический Левченко, либерально-демократический Фургал или вполне себе единороссовский Гайзер приходится уже не политологам, а сотрудникам Следственного комитета.

Но главное не это. Главное то, что начиная с 2000 года федеральный центр пошагово выстроил систему, при которой регионы и муниципалитеты оказались включены в единую управленческую структуру. Это произошло за счет реформирования налоговой системы, когда, по факту, все налоги с мест перечисляются в государственную казну, а уже оттуда распределяются обратно. Собственно, после этого с проблемой непредсказуемого народного выбора было покончено.

Сейчас любой новоизбранный губернатор, глава района, или руководитель сельского поселения понимает, что его нормальная работа возможна только при условии хороших деловых отношений с центром.

Вот вам кейс номер один. В декабре 2019 года прокремлевское ИА ФАН опубликовало статью «В Псковской области «яблочница» готова оставить район без тепла и дорог ради зарплаты». В материале рассказывалось, что Новоржевский район Псковской области в панике от новой главы администрации Софьи Пугачевой. Представительница партии «Яблоко», победившая на выборах, по мнению издания, начала свою деятельность с того, что занялась сокращениями в сфере культуры и спорта.

Вот вам кейс номер два. Глава Дновского района Михаил Шауркин. Победив под яблочными знаменами, Михаил Николаевич посмотрел-посмотрел на проблематику районной жизни, да и перешел в стан единороссов.

Разумеется, ни у одного нормального человека не поднимется рука и не повернется язык критиковать госпожу Пугачеву или господина Шауркина. Каждый из них сделал свой и очень непростой выбор. Очевидно, что руководитель муниципального образования обязан стать частью системы, если он хочет выполнять свои должностные обязанности, обеспечивать ремонт дорог, подготовку к отопительному сезону, благоустройство и прочие задачи, которые ложатся на плечи местного самоуправления. Выбор каждый делает сам. Либо включаться в систему и работать, либо нет.

Что уж там говорить про нашу небогатую Псковскую область, если в городе-миллионнике Новосибирске одним из победителей муниципальных выборов стал Александр Мухарыцин, который был независимым кандидатом и активистом Навального, а после выборов решил войти в «Единую Россию».

В связи с этим невольно возникает вопрос – а нужны ли нам вообще эти выборы? Обыватель, в хорошем смысле слова, - это существо аполитичное. Любой нормальный человек думает о том, что ему надо оплатить коммуналку, починить капающий кран, сдать деньги в садик на канцтовары, сходить к зубному «починить семерку, а то уже давно ноет, как бы тащить не пришлось». А еще на работе завал, а впереди командировка, и Новый год. На выборы ходят не среднестатистические россияне, а глубоко неудовлетворенные собой и своей жизнью люди, «по приколу» голосуя за медийных персонажей – актеров, блогеров, певцов, политических авантюристов и различных инстасамок. А потом искренне удивляясь, что у тех как-то не очень получается с ремонтом дорог или подготовкой к отопительному сезону.

Поэтому не пора ли уже посмотреть правде в глаза, и отменить странное наследие 90-х в виде региональных и муниципальных выборов? Пусть чиновников в субъект назначает федеральный центр, в муниципалитет – губерния, а в поселения – муниципалитет. Есть у нас система представительных органов власти, вот она пускай и представляет интересы своих избирателей.

Для чего так нужно держаться за фетиш демократических процедур? Посмотрите на самые эффективные структуры и на методы, с помощью которых они обеспечивают свою эффективность. Судейское сообщество, силовые органы, армия, любая корпорация, хоть государственная, хоть частная – нигде не выбирают и не голосуют. «Apple», «Microsoft» и «Cisco» не избирают себе руководителя. Православная Церковь, пережившая века смутного времени и власть воинствующих атеистов, не имеет внутри себя никаких демократических процедур. Наконец, даже сами оппозиционные структуры хоть у Навального, хоть у Сёмина, хоть у Льва Марковича Шлосберга представляют собой очень жесткие иерархические организации со своими авторитарными лидерами, где ни о каком волеизъявлении нижестоящих персон не может быть и речи.

Наконец, а не вспомнить ли нам подзабытое изречение иконы российского либерализма, Анатолия Борисовича Чубайса, который говаривал – «чтобы в стране была демократия, внутри аппарата должна быть диктатура». Но если вся страна призвана стать аппаратом для выживания в сверхагрессивной среде современного мира – то какой образ мысли должны принять наши демократические институты?

Илья Петров

Карикатура Алексея Меринова, «Московский комсомолец»