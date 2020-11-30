Политика

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Львом Шлосбергом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковского областного Собрания депутатов, лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг.

Ведущий Константин Калиниченко побеседует с ним о политических итогах уходящего года, главных событиях и общественно-политической ситуации в стране и Псковской области в 2020 году. Также Лев Шлосберг расскажет, что заносит в «плюс», а в чем видит неудачи уходящего года, озвучит планы на 2021 год и задачи на новый избирательный цикл.

Вопросы гостю студии можно задать в прямом эфире по телефону 56-73-72.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный цикл программ, в котором известные политики, чиновники, общественные деятели подводят итоги уходящего года.

Трансляция завершена