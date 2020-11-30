Политика

«Обратный отсчет» с Львом Шлосбергом. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 4 декабря. Гость студии - депутат Псковского областного Собрания депутатов, лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг.

Ведущий Константин Калиниченко побеседовал с ним о политических итогах уходящего года, главных событиях и общественно-политической ситуации в стране и Псковской области в 2020 году. Также Лев Шлосберг рассказал, что заносит в «плюс», а в чем видит неудачи уходящего года, озвучил планы на 2021 год и задачи на новый избирательный цикл.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный цикл программ, в котором известные политики, чиновники, общественные деятели подводят итоги уходящего года.