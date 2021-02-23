Политика

Общественный штаб по контролю за ходом выборов открылся в Псковской области

Общественный штаб по контролю и наблюдению за ходом проведения выборов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание открылся в регионе. Он будет функционировать при Общественной палате Псковской области. О целях создания штаба и его задачах на пресс-конференции 25 февраля рассказал его руководитель, секретарь Общественной палаты региона Анатолий Мультах, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Основная цель штаба — обеспечение эффективности общественного контроля за сентябрьскими выборами этого года, чтобы выборы прошли честно, справедливо и в соответствии с законодательством», - отметил Анатолий Мультах и добавил, что подобный штаб работает при Общественной палате уже не в первый раз.

Между тем председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области, заместитель руководителя общественного штаба Алексей Кириллов уточнил, что в состав штаба войдут члены Общественной палаты, руководители НКО, в том числе практикующие юристы, волонтеры, члены профсоюзов — все стороны, заинтересованные в честности выборов.

«В штаб могут войти все желающие. Для этого надо обратиться в Общественную палату региона», - добавил он.