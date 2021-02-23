Политика

Обучение пройдут псковичи, желающие стать общественными наблюдателями на выборах

54 преподавателя будут обучать желающих стать общественными наблюдателями на сентябрьских выборах в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 25 февраля рассказал секретарь Общественной палаты региона руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за ходом проведения выборов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание Анатолий Мультах.

«В феврале нами обучены 54 так называемых преподавателя, и теперь они будут заниматься обучением общественных наблюдателей, которые будут работать на выборах. Мы планируем закрыть наблюдением все избирательные участки», - уточнил он.

В свою очередь член общественного штаба Алена Козлова отметила, что у региональной Общественной палаты накоплен большой опыт по координации деятельности наблюдателей. «Процесс отбора и обучения наблюдателей проходит очень серьезно. Только активной гражданской позиции недостаточно. Нужно быть еще и объективным», - сказала она.

Анатолий Мультах еще раз подчеркнул, что общественный региональный штаб не является чьей-то политической трибуной. «Мы общественники и будем работать во благо избирателей», - заключил он.

Добавим, что в состав общественного штаба на данный момент входят 14 человек.