Политика

Работу института общественного наблюдения оценил замглавы избиркома Псковской области

Институт общественного наблюдения в Псковской области достойно себя зарекомендовал, считает заместитель председателя Избирательной комиссии региона Сергей Кулаков. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение он высказал на пресс-конференции 25 февраля.

«Все избирательные кампании в псковском регионе проходят максимально честно и открыто. 2021 год не станет исключением», - отметил он, подчеркнув роль института общественных наблюдателей в обеспечении честности выборов.

«В 2020 году Общественная палата региона выставила на выборы более 2 тысяч наблюдателей, которые закрыли все избирательные участки, и этот институт себя зарекомендовал хорошо. Наблюдатели смотрят за процессом голосования и, тем самым, очень помогают избиркомам», - подчеркнул Сергей Кулаков.

Сотрудники избирательной системы тесно сотрудничают с Общественной палатой в рамках подготовки наблюдателей. В частности, напомнил он, в 2020 году Избирательная комиссия Псковской области подготовила памятки, в которых прописаны права и обязанности наблюдателей.

Также Сергей Кулаков напомнил, что наблюдателем на выборах может стать гражданин РФ, уполномоченный партией, участвующей в выборах, кандидатом или общественным объединением. В соответствии с законодательством наблюдатель может находиться на участке за три дня до дня голосования.