Политика

Александр Козловский рассказал, кто может выиграть праймериз «Единой России»

Праймериз «Единой России» может выиграть любой участник, даже начинающий политик — все зависит от того, насколько ярко он себя зарекомендует. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, комментируя, насколько легко начинающим политикам будет конкурировать с корифеями политики.

«В прошлом сезоне я был таким же новичком в плане участия в выборах в Госдуму. Поэтому все могут пройти вне зависимости от опыта. Мне кажется, кто ярче представит свою предвыборную программу, кто ярче покажет свою работу — у того есть все шансы», - полагает гость студии.

По его мнению, «внутрипартийное соревнование тоже должно быть». «Любая конкуренция — это возможность чему-то научиться. Это расширяет кругозор и постоянно заставляет держать себя в форме», - добавил Александр Козловский. Кроме того, он подчеркнул, что те участники, которые не победят в праймериз, получат возможность участвовать в основной кампании, например, в качестве помощников кандидатов. «Это, мне кажется, тоже интересный опыт», - заключил лидер псковских единороссов.