Политика

Выборы в Порховском районе прошли без серьезных нарушений — Общественная палата

Выборы в Порховском районе прошли без серьезных нарушений. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области со ссылкой на члена Общественной палаты Псковской области Алексея Кириллова.

«В Республике Крым, Псковской, Пензенской, Рязанской, Свердловской областях, а также в Пермском крае подводятся итоги муниципальных выборов. По сообщению региональных экспертов и независимых наблюдателей, они прошли без существенных нарушений, а все организационные недочеты члены комиссии устраняли сразу, обеспечивая прозрачность и чистоту голосования», - сообщили в облизбиркоме.

Напомним, в Порховском районе Псковской области досрочно избирают главу. Претендентов на победу выдвинули партии «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Партия Роста» и самовыдвиженец.

«На участках присутствуют наблюдатели не только от Общественной палаты региона, но и от кандидатов и партий. За голосованием также следят оппозиционные СМИ. Постоянно работает Общественный штаб по наблюдению за выборами: никаких серьезных нарушений не выявлено», — сообщил Алексей Кириллов, добавив, что по всем обращениям комиссии оперативно давали реакцию и устраняли в случае необходимости организационные недочеты.

А председатель Молодежной избирательной комиссии Псковской области Алина Михайлова отметила: в Порховском районе — высокий уровень вовлеченности молодежи в избирательные процессы. «Ребята из молодежки активно работают с ТИК Порховского района, с членами участковых комиссий. Знают процедурные вопросы голосования, сам избирательный процесс. Сегодня многие задействованы на участках в качестве наблюдателей», — рассказала она, сообщив, что существенных нарушений в ходе голосования не выявлено.