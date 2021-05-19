Политика

Возможность увеличения нормативов на содержание дорог обсудили единороссы с губернатором

Перед ежегодным отчетом о деятельности областной администрации, который состоится 27 мая на сессии регионального парламента, в Собрании прошли встречи фракций с губернатором Михаилом Ведерниковым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания, первыми итоги совместной работы с главой региона обсудили представители самого многочисленного парламентского объединения – депутаты от «Единой России».

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Регламент представления годового отчета о деятельности администрации, установленный региональным уставом, не требует предварительных встреч с фракциями областного Собрания, но я считаю, что это хорошая возможность обсудить стратегические направления развития региона, и очень этим форматом дорожу», - сказал, обращаясь к депутатам, глава региона. Михаил Ведерников положительно оценил совместную работу власти по смягчению последствий вынужденных ковидных ограничений для жителей Псковской области и в целом для экономики региона. «И исполнительная, и законодательная власть выступили единым фронтом, достойно и профессионально справлялись со всеми вызовами. Напомню, что фракция "Единая Россия" поддержала меры, благодаря которым, помощь была оказана более 42 тысячам малоимущих семей, обеспечена налоговая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса», - сказал глава региона.

Подводя итоги прошедшего года, губернатор подчеркнул, что совместными усилиями удалось избежать наиболее негативного развития события – по большинству социально-экономических показателей в регионе сохранена положительная динамика.

«В очередной раз убеждаюсь: если работать вместе и быть заточенными на общий результат, любые цели нам по плечу», - обратился к однопартийцам Михаил Ведерников и предложил сохранить командный дух работы.

В ответ председатель регионального парламента Александр Котов поблагодарил губернатора и руководителей органов исполнительной власти за конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом и согласился, что двум ветвям власти удалось выстроить командную работу.

«Давая оценку проделанной работе, нельзя не думать о будущем - отметил Александр Котов. – Нам удалось достигнуть выделения значительных средств на приобретение квартир для врачей, и мы уже договорились с губернатором, что будем искать источники и увеличивать объёмы финансирования. Также совместными усилиями удалось закрыть задолженности по субсидиям перед муниципальными предприятиями коммунальной сферы, но, к сожалению, это не позволяет вывести предприятия из убыточного режима работы и, как следствие, к банкротному состоянию».

Спикер проинформировал губернатора, что на встречах, которые депутаты проводят в районах, люди, работающие в коммунальной сфере, просят о помощи: «Понятно, что нельзя до бесконечности затыкать дыры бюджетными средствами, надо думать о том, как наладить работу в существующих условиях. Но поддержка этим предприятиям просто необходима».

В продолжение Александр Котов озвучил главе региона ещё одну просьбу, часто звучащую от глав волостей – увеличить норматив на содержание муниципальных дорог. «Территории волостей у нас большие, достаточно серьезный набирается километраж дорог, но поселения не только не могут элементарный ремонт сделать, даже надлежащим образом не получается эти дороги содержать», - констатировал депутат.

Михаил Ведерников отреагировал на все прозвучавшие предложения. В отношении квартир для медиков губернатор напомнил о принятом решении по разработке отдельной региональной программы, которая будет учитывать потребность в социальном жилье не только для врачей в Пскове, но и в районах.

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«Что касается предприятий ЖКХ. Действительно, сложнейшая проблема, одна из тяжелейших в регионе. Все запущено, все нужно менять и даже страшно трогать, понимая, что все осыпется и придется собирать заново», - описал положение дел в проблемной сфере Михаил Ведерников, заверив депутатов, что, несмотря на все объективные сложности, муниципальные предприятиях ЖКХ не останутся один на один со своими проблемами.

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Предложение председателя Собрания об увеличении нормативов на содержание местных дорог губернатор поддержал и дал поручение председателю областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству в ближайшее время провести совещание по этому вопросу с участием депутатов и подготовить предложения.

Вице-спикер Виктор Остренко поднял вопрос, связанный с муниципальными домами культуры. Депутат поинтересовался перспективами Псковской области на получение анонсированных в послании президента федеральных субсидий на капитальный ремонт объектов культуры. По словам губернатора, заявка на миллиард рублей уже подана в Минкульт. Кроме того, областному комитету по культуре поставлена задача провести инвентаризацию в данной сфере с целью подготовки проектно-сметной документации на ремонт сельских клубов, что увеличит шансы региона на получение финансовой помощи от государства.

Далее к губернатору обратилась депутат, директор великолукской школы Елена Даньшова: «Я хочу поблагодарить за внимание к сфере образования – 20 процентов бюджетных расходов идет на нашу отрасль, но норматив на учебные расходы очень низкий, а в школах и мебель необходимо обновлять, и учебники новые приобретать. Если этот норматив не повышать, школам очень трудно будет выжить».

«Совместно с новым руководителям областного комитета по образованию подготовьте предложения по пересмотру норматива», - дал поручение первому вице-губернатору Вере Емельяновой глава региона.

Депутат Геннадий Григорьев обозначил две проблемы. Первая – необходимость реконструкции очистных сооружений в Дно. Как пояснил по просьбе главы региона председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, вопрос прорабатывается, в том числе, за счет привлечения инфраструктурного кредита.

Второй вопрос касался строительства экотехнопарка и закрытия порховского мусорного полигона. «Туристический потенциал Порхова недооценен. Я очень надеюсь, что вместо мусоровозов в нашем направлении будут ездить туристические автобусы», - высказал пожелания Геннадий Григорьев.

«Так и будет, - отреагировал на слова депутата Михаил Ведерников. - Я от своих обещаний, что порховский полигон будет закрыт, не отказываюсь». Губернатор рассказал о перспективах строительства экотехнопарка – реализация этого проекта потребует значительного времени, и чтобы ускорить процесс, уже начата разработка проектно-сметной документации за счет средств областного бюджета.

Также в ходе встречи, депутаты обсудили с губернатором перспективы реализации программы «Чистая вода» и газификации региона.