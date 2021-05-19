Возможность увеличения нормативов на содержание дорог обсудили единороссы с губернатором

Перед ежегодным отчетом о деятельности областной администрации, который состоится 27 мая на сессии регионального парламента, в Собрании прошли встречи фракций с губернатором Михаилом Ведерниковым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания, первыми итоги совместной работы с главой региона обсудили представители самого многочисленного парламентского объединения – депутаты от «Единой России».
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Подводя итоги прошедшего года, губернатор подчеркнул, что совместными усилиями удалось избежать наиболее негативного развития события – по большинству социально-экономических показателей в регионе сохранена положительная динамика.
«В очередной раз убеждаюсь: если работать вместе и быть заточенными на общий результат, любые цели нам по плечу», - обратился к однопартийцам Михаил Ведерников и предложил сохранить командный дух работы.
В ответ председатель регионального парламента Александр Котов поблагодарил губернатора и руководителей органов исполнительной власти за конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом и согласился, что двум ветвям власти удалось выстроить командную работу.
Спикер проинформировал губернатора, что на встречах, которые депутаты проводят в районах, люди, работающие в коммунальной сфере, просят о помощи: «Понятно, что нельзя до бесконечности затыкать дыры бюджетными средствами, надо думать о том, как наладить работу в существующих условиях. Но поддержка этим предприятиям просто необходима».
В продолжение Александр Котов озвучил главе региона ещё одну просьбу, часто звучащую от глав волостей – увеличить норматив на содержание муниципальных дорог. «Территории волостей у нас большие, достаточно серьезный набирается километраж дорог, но поселения не только не могут элементарный ремонт сделать, даже надлежащим образом не получается эти дороги содержать», - констатировал депутат.
Михаил Ведерников отреагировал на все прозвучавшие предложения. В отношении квартир для медиков губернатор напомнил о принятом решении по разработке отдельной региональной программы, которая будет учитывать потребность в социальном жилье не только для врачей в Пскове, но и в районах.
«Что касается предприятий ЖКХ. Действительно, сложнейшая проблема, одна из тяжелейших в регионе. Все запущено, все нужно менять и даже страшно трогать, понимая, что все осыпется и придется собирать заново», - описал положение дел в проблемной сфере Михаил Ведерников, заверив депутатов, что, несмотря на все объективные сложности, муниципальные предприятиях ЖКХ не останутся один на один со своими проблемами.
Предложение председателя Собрания об увеличении нормативов на содержание местных дорог губернатор поддержал и дал поручение председателю областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству в ближайшее время провести совещание по этому вопросу с участием депутатов и подготовить предложения.
Вице-спикер Виктор Остренко поднял вопрос, связанный с муниципальными домами культуры. Депутат поинтересовался перспективами Псковской области на получение анонсированных в послании президента федеральных субсидий на капитальный ремонт объектов культуры. По словам губернатора, заявка на миллиард рублей уже подана в Минкульт. Кроме того, областному комитету по культуре поставлена задача провести инвентаризацию в данной сфере с целью подготовки проектно-сметной документации на ремонт сельских клубов, что увеличит шансы региона на получение финансовой помощи от государства.
Далее к губернатору обратилась депутат, директор великолукской школы Елена Даньшова: «Я хочу поблагодарить за внимание к сфере образования – 20 процентов бюджетных расходов идет на нашу отрасль, но норматив на учебные расходы очень низкий, а в школах и мебель необходимо обновлять, и учебники новые приобретать. Если этот норматив не повышать, школам очень трудно будет выжить».
«Совместно с новым руководителям областного комитета по образованию подготовьте предложения по пересмотру норматива», - дал поручение первому вице-губернатору Вере Емельяновой глава региона.
Депутат Геннадий Григорьев обозначил две проблемы. Первая – необходимость реконструкции очистных сооружений в Дно. Как пояснил по просьбе главы региона председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, вопрос прорабатывается, в том числе, за счет привлечения инфраструктурного кредита.
Второй вопрос касался строительства экотехнопарка и закрытия порховского мусорного полигона. «Туристический потенциал Порхова недооценен. Я очень надеюсь, что вместо мусоровозов в нашем направлении будут ездить туристические автобусы», - высказал пожелания Геннадий Григорьев.
«Так и будет, - отреагировал на слова депутата Михаил Ведерников. - Я от своих обещаний, что порховский полигон будет закрыт, не отказываюсь». Губернатор рассказал о перспективах строительства экотехнопарка – реализация этого проекта потребует значительного времени, и чтобы ускорить процесс, уже начата разработка проектно-сметной документации за счет средств областного бюджета.
Также в ходе встречи, депутаты обсудили с губернатором перспективы реализации программы «Чистая вода» и газификации региона.