Политика

Ростелеком зафиксировал атаки на инфраструктуру праймериз «Единой России»

«Ростелеком» зафиксировал практически непрерывные попытки атак на инфраструктуру предварительного голосования «Единой России» сегодня, 24 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

По словам вице-президента «Ростелекома» по информационной безопасности Игоря Ляпунова, это сложные комбинированные атаки, в ходе которых киберпреступники используют сразу несколько различных инструментов.

«Все такие атаки мы видим и блокируем. Данным пользователей и результатам голосования ничего не угрожает», – подчеркнул Игорь Ляпунов.

Ранее руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев рассказал, что сайт предварительного голосования подвергся DDoS-атаке. По его словам, количество запросов с различных IP-адресов превышало 15 тысяч в секунду. Накануне аналогичная атака была совершена на сайт партии ER.RU. При этом на сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксировались многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection. Как отметил Вячеслав Сатеев, системы защиты сайта оперативно сработали, оповестив администраторов департамента ИТ, и позволили обеспечить блокировку адресов атакующих.

«"Единая Россия" — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня», - добавили в пресс-службе регионального отделения партии.