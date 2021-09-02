Политика

«Сообразим на троих»: о чем свидетельствуют предвыборные рейтинги. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 2 сентября.

Всех, кто следит за политической жизнью, интересует, какими будут результаты сентябрьских выборов, кто пройдет в Госдуму и Псковское областное Собрание депутатов, какой там будет расклад, сколько партий преодолеют пятипроцентный барьер. Стоит ли ждать каких-либо перемен или, напротив, неожиданностей не будет, и новые созывы парламентов - федерального и регионального - будут мало чем отличаться от нынешних? В поисках ответов на главные вопросы приближающейся к финишу кампании соведущие программы Максим Костиков, Александр Савенко и Олег Добрынин обратились к предвыборным рейтингам и прогнозам политологов.