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Политика

Александр Козловский: У «Единой России» сильная команда, которая работает для людей

03.09.2021 16:23|ПсковКомментариев: 0

У "Единой России" сильная команда, которая работает для людей и слышит их, сказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский, раскрывая смысл слогана «"Единая Россия" - партия президента».

«Именно президент стоял у истоков создания нашей партии, на нее он опирается в своей работе. У нас сформировалась хорошая команда: президент Владимир Владимирович Путин, на которого мы опираемся, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, - перечислил гость студии. - Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак тоже вносит вклад в развитие нашего региона и использует свой вес, чтобы на Псковщине появлялось больше благоустроенных объектов и выделялись деньги по нацпроектам».

Работать единой командой — в этом, по его словам, и заключается смысл слов, что «Единая Россия» - партия президента. «Он опирается на нас, считает своей командой и мы подставляем друг другу плечо, помогая реализовывать совместные планы, направленные на улучшение жизни граждан», - подчеркнул Александр Козловский.

Также он ответил на вопрос, почему на сентябрьских выборах надо голосовать за «Единую Россию». «Избиратель сам должен решить, какая партия ему больше по душе, но я трезво оцениваю работу своих коллег в сравнении с другими партиями. Последние полтора года мы пахали: работали "в полях", помогали в ковидное время тем, кто в этом нуждался. Наши волонтеры совершали тысячи рейсов, чтобы доставить врачей на работу, доставляли людям продукты, организовывали сбор средств на горячие обеды врачам, работающим в красной зоне», - рассказал депутат Госдумы.

Победить на выборах, по его убеждению, должна «та партия, которая больше делает, больше работает и которая включена в реализацию идей, исходящих от граждан». А тем, кто считает, что в стране нужна сменяемость власти, Александр Козловский ответил: «Я не против, попробуйте возьмите. Но тогда вы должны больше работать, проводить больше встреч, решать больше вопросов граждан. Если вы это делаете, то получите результат - за вас придут голосовать люди. Но, если вы этого не делаете, а занимаетесь одним популизмом, тогда какие есть основания, чтобы люди за вас голосовали?»

Кроме того, лидер псковских единороссов сообщил, что не видит оппонентов для партии власти на сентябрьских выборах. «Я не вижу, кто они. Мы работаем и не обращаем внимания, чем занимаются наши оппоненты. У нас самые сильные позиции, и это доказывают социологические опросы и результаты предыдущих выборов. Люди нас поддерживают», - подчеркнул Александр Козловский.

«У нас действительно сильная команда. Мы работаем для людей, слышим их», - заключил парламентарий.

В рамках эфира гость студии также перечислил основные достижения в стране и регионе при непосредственном участии партии власти. «В стране проводится масштабная газификация — до 2030 года должно быть газифицировано 100% населенных пунктов. Большая работа проведена по созданию ТОСов, в населенных пунктах благоустраиваются дворы, ставятся детские площадки, строятся больницы, школы и детские сады, закупается высокотехнологичное оборудование», - перечислил Александр Козловский. Еще одним позитивным моментом, который положительно сказывается на развитии, в том числе Псковской области, депутат считает реализацию национальных проектов. Между тем, своими главными достижениями он считает организацию движения «Свое» и фонда «Земляки».

В числе задач, которые еще предстоит решить, гость студии перечислил выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, увеличение зарплат врачей и педагогов и создание условий, чтобы люди оставались работать в псковском регионе, а не уезжали в большие города. В числе прочих задач — повышение качества интернета, продолжение ремонта дорог и дворов, а также ремонта сельских домов культуры.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва - Псковскому одномандатному избирательному округу № 148 Козловского Александра Николаевича.

Теги: #Единая Россия #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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