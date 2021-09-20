Политика

«Гайд-парк»: Игорь Сопов о легитимности выборов-2021 и будущем избирательной системы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 22 сентября.



Избирательный цикл-2021 завершился. Накануне Избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты выборов депутата Госдумы по псковскому округу №148 и в Псковское областное Собрание. Сегодня гость студии – председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов - подвел итоги избирательной кампании: дал оценку работе участников выборов, прежде всего, политических партий и кандидатов.

Все ли было корректно и в рамках правил? Можно ли результаты выборов 2021 года считать легитимными? Насколько актуальна для нашего региона проблема провокаций, фейк-ньюс? Каково будущее избирательной системы страны: уйдем ли мы полностью в электронную электоральную политику? Станет ли голосование в будущем электронным и дистанционным? Подробнее об этом с гостем студии побеседовал ведущий Константин Калиниченко.