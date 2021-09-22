Политика

Владимир Путин поставил задачи перед новой Госдумой

Президент России Владимир Путин озвучил задачи депутатам Госдумы нового созыва сегодня, 25 сентября.

«Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей», - цитирует его РИА Новости.

Глава государства на встрече с представителями прошедших в парламент партий подчеркнул, что нужно улучшить условия жизни, развития, обучения и питания детей в семьях с низкими доходами.

Также Владимир Путин указал на необходимость повышения уровня и доступности качественного современного образования, здравоохранения, продолжения изменений в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей.