Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
розыгрыш билетов на премьеру
Топ уютных летних террас Пскова
«Опальное» время
трудяга на отдыхе
Топ учебных заведений
перевозки между Таллином и Псковом
2ГИС 10 лет в Пскове
Господин Рейтингомер
Пицца в Гдове: мечта или реальность?
Надежные стоматологии Пскова
Счастливое материнство
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
агростартап от морковки до коровки
 
 
 
ещё Политика 23.05.2023 16:150 «Гонки по вертикали»: бросок на юг, дело умных мужчин и «казалось бы, причем тут шашлык» 24.05.2023 14:130 ЛДПР довольно ярко начинает и вполне может занять на выборах второе место — Александр Серавин 24.05.2023 13:462 Муниципальный фильтр помогает не допустить к власти наемников — Александр Серавин 24.05.2023 13:280 Пока реальных соперников у псковского губернатора на выборах нет — Александр Серавин 24.05.2023 13:224 Уровень доверия к губернатору и президенту в Псковской области оказался выше показателя по РФ 24.05.2023 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с заместителем губернатора Александром Серавиным
 
 
 
Самое популярное 19.05.2023 10:470 Ещё четверо псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 19.05.2023 07:415 Ущерб от разгрома туалета в псковском парке Строителей возместят родители виновников 17.05.2023 12:102 Водитель пожарной машины скончался на рабочем месте в Псковской области 18.05.2023 10:505 Разгромивших туалеты в псковском парке Строителей вандалов нашла полиция 23.05.2023 11:270 14 человек эвакуировали из горящего дома в Пскове, пострадала женщина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Муниципальный фильтр помогает не допустить к власти наемников — Александр Серавин

24.05.2023 13:46|ПсковКомментариев: 2

Муниципальный фильтр помогает не допускать к власти в регионах представителей наемных политических команд. Такое мнение заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я являюсь абсолютным противником любых вот этих разговоров (об отмене муниципального фильтра — ред.), потому что прекрасно помню, как проходили выборы раньше, когда не было муниципального фильтра. Очень часто регионы брались наемниками, наемными политическими командами, за 3-4 месяца, по сути, на вилы. И я считаю, что это неправильно», - сказал Александр Серавин.

По мнению Александра Серавина, оппозиционные партии, которые не могут пройти муниципальный фильтр самостоятельно (а эта возможность отсутствует у представителей всех политических сил, кроме «Единой России»), должны больше работать на местах, в том числе с районными Собраниями.

«Работайте с муниципальными Советами, будьте внимательны к людям, и у вас будет определенное количество депутатов, которые вам, безусловно, помогут пройти любые муниципальные фильтры», - считает заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике.

На вопрос одного из ведущих эфира по поводу того, зачем «Единой России» поддерживать оппозиционных кандидатов, Александр Серавин ответил, что эти решения принимает партия, и вопрос следует адресовать самим единороссам.

Пресс-портрет
Серавин Александр Игоревич Заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике
Теги: #Единая Россия #политика #муниципальный фильтр
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На чем вы экономите?
В опросе приняло участие 101 человек
24.05.2023, 14:230 Псковский «Горводоканал» ищет сотрудников в связи с приемом на обслуживание ливневки 24.05.2023, 14:130 ЛДПР довольно ярко начинает и вполне может занять на выборах второе место — Александр Серавин 24.05.2023, 14:070 В Псковской области вырос спрос на кадровых работников и эйчаров 24.05.2023, 14:030 «Золотыми звездами» Героев России наградили погибших военнослужащих псковской дивизии ВДВ
24.05.2023, 13:462 Муниципальный фильтр помогает не допустить к власти наемников — Александр Серавин 24.05.2023, 13:440 Самую распространенную причину травматизма детей назвала Наталия Соколова 24.05.2023, 13:380 Лосей заметили на горе Соколихе под Псковом. ВИДЕО 24.05.2023, 13:300 Сохранить внутреннего ребенка
24.05.2023, 13:280 Пока реальных соперников у псковского губернатора на выборах нет — Александр Серавин 24.05.2023, 13:270 Открыть движение на отремонтированной части улицы Юбилейной в Пскове планируют 25 мая 24.05.2023, 13:250 Псковские профсоюзы поддержат забег в честь Дня защиты детей 24.05.2023, 13:224 Уровень доверия к губернатору и президенту в Псковской области оказался выше показателя по РФ
24.05.2023, 13:090 Вернуть остановку по требованию попросили жители Моглино Владимира Кузя 24.05.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с заместителем губернатора Александром Серавиным 24.05.2023, 12:561 Активную профилактическую работу ведут в школах, в которых обучаются участники инцидента в псковском парке Строителей 24.05.2023, 12:490 «Дневной дозор»: Нужно ли отказываться от изучения английского языка в России?
24.05.2023, 12:400 Александр Борисов: Инициатива наносить на памятники и мемориальные комплексы QR-коды - своевременна и актуальна 24.05.2023, 12:310 80% детей являются свидетелями или участниками буллинга - Наталия Соколова 24.05.2023, 12:170 Старинных оловянных солдатиков нашли археологи в Печорах 24.05.2023, 12:120 Концерт оркестра русских народных инструментов пройдет в Пскове 25 мая
24.05.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с детским омбудсменом Наталией Соколовой 24.05.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 24 мая 24.05.2023, 11:590 Авиационная эскадрилья Северо-Западного округа Росгвардии отработала тушение лесных пожаров 24.05.2023, 11:440 «Единая Россия» внесла законопроект об увеличении сроков отчётности НКО
24.05.2023, 11:342 Третьяковская галерея отказалась отдавать РПЦ «Троицу» 24.05.2023, 11:230 Медведь набросился на Lexus и попытался добраться до водителя. ВИДЕО 24.05.2023, 11:170 Помыть кота, обрить собаку: Мифы и правда о груминге 24.05.2023, 11:120 «Двое на одного»: Александр Серавин об общественно-политической ситуации в регионе в год выборов
24.05.2023, 11:080 QR-коды с исторической справкой появятся на воинских мемориалах в России 24.05.2023, 11:020 Россиянин ворвался в квартиру пенсионерки и забрал спрятанные в белье деньги 24.05.2023, 10:510 Оборудование для настольного тенниса передал Юрий Сорокин в Плюсскую среднюю школу 24.05.2023, 10:430 Патриарх Кирилл отмечает день тезоименитства
24.05.2023, 10:350 Более 450 юных вокалистов выступят в Зелёном театре Пскова 24.05.2023, 10:260 Петербуржца осудили за попытку дать взятку сотруднику полиции в Пскове 24.05.2023, 10:200 Строительство очистных сооружений в Порхове пока идёт с опережением графика 24.05.2023, 10:140 «Беседка»: Наталия Соколова об итогах работы, подростковом вандализме и летнем отдыхе
24.05.2023, 10:040 Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ у псковских школьников 24.05.2023, 09:502 Решить проблему очереди на участки для многодетных псковичей предложено за счёт садоводств 24.05.2023, 09:400 Лишь треть опрошенных псковичей при выборе вуза обращают внимание на качество обучения 24.05.2023, 09:300 Жилой дом подожгли в себежском посёлке Идрица
24.05.2023, 09:151 Штраф за нарушение тишины в дневное время могут ввести в России 24.05.2023, 09:010 Право на отпуск за свой счёт утвердили за работающими россиянами 24.05.2023, 08:551 Самокатчик попал под колёса автомобиля на Октябрьском проспекте в Пскове 24.05.2023, 08:440 Подать в суд на обидчика можно будет через портал «Госуслуг»
24.05.2023, 08:280 Псков борется за звание лучшего города России 24.05.2023, 08:100 Россиянам рассказали, когда горячую воду перестанут отключать 24.05.2023, 07:530 Регионам хотят разрешить ограничивать продажу алкоголя в «наливайках» 24.05.2023, 07:360 День славянской письменности и культуры празднуют 24 мая
24.05.2023, 07:180 Требования по страхованию мест массового скопления людей ужесточат в России 24.05.2023, 07:000 Основной государственный экзамен для девятиклассников стартует в Пскове 23.05.2023, 22:000 Бесплатную консультацию по решению конфликтов приглашают получить в Молодёжном центре 23.05.2023, 21:520 Последний звонок прозвучал для выпускников в Великих Луках
23.05.2023, 21:400 Псковские судебные приставы организуют горячую линию по вопросам алиментов 23.05.2023, 21:200 Сбежавшего из больницы почти год назад мужчину продолжают разыскивать в Псковской области 23.05.2023, 21:000 Вознесение Господне обсудят в библиотеке при храме Александра Невского в Пскове 23.05.2023, 20:540 Отчет о работах по содержанию территории Великих Лук за день опубликовала администрация
23.05.2023, 20:420 Американский путешественник завершил свое путешествие по 193 странам мира 23.05.2023, 20:400 Псковички получили бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике 23.05.2023, 20:240 ПЛН-ТВ: Последний звонок-2023 в Пскове 23.05.2023, 20:200 О видах огнетушителей рассказали сотрудники МЧС
23.05.2023, 20:180 Псковская таможня отметила день своего образования 23.05.2023, 20:050 Жителям новоржевской деревни посоветовали брать с собой в лес свисток и петарды 23.05.2023, 20:000 Первые заявки на фестиваль «Нужные люди» поступили от псковичей 23.05.2023, 19:480 «В балаклаве, с шампуром»: стали известны подробности дебоша на Завеличье
23.05.2023, 19:400 Про свободный мир псковичам расскажут на поэтическом вечере 23.05.2023, 19:293 Больницы на приграничных территориях обновляют в Псковской области  23.05.2023, 19:201 Россиянка сдала сына в детский дом из-за плохого поведения 23.05.2023, 19:110 Опрос ПЛН-ТВ: Сколько денег псковичи планируют потратить на отпуск летом?
23.05.2023, 19:000 Псковские школьники отправятся на финал всероссийских соревнований по шахматам 23.05.2023, 18:541 Дебошира в черной маске и жилете цвета хаки задержали на Завеличье 23.05.2023, 18:450 Неделя предпринимательства проходит в Псковской области 23.05.2023, 18:430 Отбывающие исправительные работы помогут подготовить Великие Луки к встрече воздухоплавателей
23.05.2023, 18:290 «Гонки по вертикали»: бросок на юг, дело умных мужчин и «казалось бы, причем тут шашлык». ВИДЕО 23.05.2023, 18:270 Единоутробного брата ищет женщина в Псковской области, с ним она виделась в день смерти матери 23.05.2023, 18:240 Законопроект о технопарках в сфере высоких технологий прошел третье чтение в Госдуме 23.05.2023, 18:170 Мода для учителей-2023: в чем идти на последний звонок и на выпускной
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru