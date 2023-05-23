Политика

Муниципальный фильтр помогает не допустить к власти наемников — Александр Серавин

Муниципальный фильтр помогает не допускать к власти в регионах представителей наемных политических команд. Такое мнение заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я являюсь абсолютным противником любых вот этих разговоров (об отмене муниципального фильтра — ред.), потому что прекрасно помню, как проходили выборы раньше, когда не было муниципального фильтра. Очень часто регионы брались наемниками, наемными политическими командами, за 3-4 месяца, по сути, на вилы. И я считаю, что это неправильно», - сказал Александр Серавин.

По мнению Александра Серавина, оппозиционные партии, которые не могут пройти муниципальный фильтр самостоятельно (а эта возможность отсутствует у представителей всех политических сил, кроме «Единой России»), должны больше работать на местах, в том числе с районными Собраниями.

«Работайте с муниципальными Советами, будьте внимательны к людям, и у вас будет определенное количество депутатов, которые вам, безусловно, помогут пройти любые муниципальные фильтры», - считает заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике.

На вопрос одного из ведущих эфира по поводу того, зачем «Единой России» поддерживать оппозиционных кандидатов, Александр Серавин ответил, что эти решения принимает партия, и вопрос следует адресовать самим единороссам.