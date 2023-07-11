Политика

Коммунист предоставил документы на участие в выборах главы Псковского района

Депутат Псковского районного Собрания от КПРФ Михаил Вяткин предоставил необходимые документы на участие в выборах главы Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Территориальной избирательной комиссии Псковского района.

Фото: ТИК Псковского района

«В Территориальную избирательную комиссию района необходимые документы представил Михаил Владимирович Вяткин, выдвинутый районным отделением КПРФ», - отметили в ТИК.

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Напомним, ранее на участие в избирательной кампании заявились Игорь Романов («Партия роста»), Николай Тарасов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Валерий Колтаков (ЛДПР).