Политика

Евгений Михайлов: Заниматься политикой сейчас нужно только в вопросе мигрантов

Заниматься политикой сейчас нужно только в вопросе мигрантов. Такое мнение бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов выразил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Единственная сфера, в которой сегодня необходимо политическое вмешательство — вопрос с мигрантами, которым все чаще стали выдавать гражданство, и зачастую — с нарушениями.

«Один момент, где нужно заниматься политикой — линия в отношении мигрантов. Гражданство раздают в гигантских масштабах, в том числе с нарушениями. Например, по закону мигранты для получения гражданства должны сдавать экзамен по русскому языку. Многие получившие гражданство языка не знают. По таким фактам уже возбуждены уголовные дела», - поделился наблюдениями Евгений Михайлов.

По его мнению, сегодня линия с получением мигрантами гражданства сильно коррумпирована.