Политика

Михаил Ведерников вошел в топ-3 рейтинга политической устойчивости глав регионов СЗФО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ХV рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» вошел в тройку лидеров в Северо-Западном федеральном округе с 19 баллами.

На первом и втором месте - губернатор Калининградской области Антон Алиханов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, у каждого по 20 баллов.

Общий уровень политической устойчивости губернаторов в контексте «ралли вокруг флага» (политической консолидации) и переизбрания на новый срок полномочий 22 региональных глав в 2023 году демонстрирует существенный рост. Более того, снижается уровень внутрирегиональной конфликтности при возрастании контроля исполнительной власти субъектов РФ над муниципальной городской политикой, говорится в документе.

В СЗФО конфигурация политических позиций губернаторов остается практически неизменной. Укрепились позиции тех северо-западных губернаторов, которые переизбрались на новый срок полномочий после ЕДГ-2023.