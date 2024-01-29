Политика

«Гайд-парк»: О Межрегиональном слете молодежи «Справедливой России». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 января. Гости студии - председатель Координационного совета «Молодежи "Справедливой России"» Анастасия Павлюченкова и лидер данной молодежной организации в Пскове Станислав Оссовский.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о состоявшемся на днях Межрегиональном слете «Молодёжь "Справедливой России"». С какой целью он проводился? Кто в нем принял участие и что обсуждали? Об этом и многом другом — в эфире.