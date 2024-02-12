Политика

Устав «Новых людей» начнут менять на мартовском съезде

«Новые люди» начнут вносить изменения в устав партии на съезде в конце марта, заявил лидер партии Алексей Нечаев.

«Начнем менять уже на съезде мартовском, добавим наблюдательный совет как орган и еще небольшие правки», - цитирует его ТАСС.

24 декабря лидер «Новых людей» Алексей Нечаев и лидер «Партии роста» Борис Титов объявили об объединении партий и подписали соответствующее соглашение. Пресс-служба «Новых людей» сообщала, что структура партии изменится после объединения.

Напомним, 17 января в ходе круглого стола, посвященного выборам президента России 15-17 марта, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) лидер регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов и руководитель областного отделения «Новых людей» Андрей Маковский указывали, что пока не ясно, кто возглавит псковское региональное отделение после объединения двух партий.