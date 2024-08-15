Культура

Экскурсионный бизнес процветает — Наталия Дубровская

Экскурсионный бизнес процветает в современном обществе. Об этом директор Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск», член регионального отделения РВИО Наталия Дубровская сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Выставочные пространства у нас сейчас очень интересные. Каждый дом, каждая музейная усадьба наполнены новыми выставками. Конечно, наши постоянно действующие экспозиции, безусловно, привлекательны. Знаете, мне казалось, что экскурсии - это уже архаизм. Оказывается, нет. Экскурсионный бизнес процветает, очень много частных экскурсоводов. Сейчас идет аттестация экскурсоводов. У нас есть сборные экскурсии, первая сборка идет в 11.00, вторая в 13.00, а третья в 15.00. Наши экскурсионный отдел фактически весь уходит на эти экскурсии. Мы собираем огромное количество людей, причем в будние дни. Но это летний сезон. Конечно, сейчас сезон пойдет на спад, и востребованность будет, наверное, только в праздничные и в выходные дни», – сказала Наталия Дубровская.

Она отметила, что самое популярное направление - это обзорная экскурсия по музею-заповеднику «Изборск», крепости на горе Журавьей, музею-усадьбе «Сето».

«Музеи — это история не про вещи, это история о людях. Прежде всего - люди. Если говорить профессиональным языком, социально-этический маркетинг, который пришел на смену просто рынку, победил. В 90-е годы музеям приходилось просто выживать и придумывать, на чем заработать деньги, а сейчас музеи выступают как некие центры, институты, которые могут быть не просто полезны обществу, а которые в общество вносят очень много смысла», – добавила Наталия Дубровская.