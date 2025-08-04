Троим жителям Себежского района вручили партбилеты «Единой России»

Троим жителям Себежского района вручили партийные билеты партии «Единая Россия», сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram
«Себеж как всегда впечатляет, и наши ряды растут – новые члены партии сегодня именно здесь. С гордостью вручил партийные билеты молодым и перспективным управленцам Леониду Гончарову, Валентине Андреевой и Наталье Голубевой», - рассказал Александр Козловский.
На встрече с активом было озвучено много проблем. Глава района Леонид Курсенков отметил важность ЖКХ и дорог. «Но главное, что надо поддерживать тех, кто сейчас на СВО. Жителей Себежского района на службе страны очень много, и район всегда рядом с семьями. Поднимали вопрос об отношениях Национального парка и жителей города», - отметил депутат по итогам встречи.