Политика

Павел Бикташев: У нас такой «брежневский застой» 2.0

Россия переживает второй «брежневский застой». Такое мнение председатель регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев озвучил в ходе предвыборных дебатов в прямом эфире «ПЛН FM».

«В начале нашей дискуссии прозвучало мнение, что одна партия захватила все. Тишина, мертвая болото. Это так и есть. У нас такой брежневский застой 2.0. Брежневский застой закончился в августе 1991 года, трагедией закончился. У нас такие перспективы в силу финансово-экономического положения, если сопоставить статистику ВЦИОМ, изучить даже ту часть, которая не засекречена. Мы видим, если взять аналогию прошлого века от 1991 года, мы находимся в 1989 году. Для этого партия "Родина" решила в выборах участвовать, чтобы их немножечко оживить», — сказал Павел Бикташев.

Он сравнил текущее лидерство «Единой России» с единовластием КПСС в прошлом столетии.