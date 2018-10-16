Общество

Члены Общественной палаты Псковской области и Собрания высшего офицерского состава Псковской области познакомились с работой Псковской таможни

Накануне профессионального праздника – Дня таможенника Российской Федерации - Псковская таможня знакомила членов Общественной палаты, Собрания высшего офицерского состава Псковской области, президента Торгово-промышленной палаты Псковской области и главу Печорского района с работой сотрудников таможенного поста МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Куничина Гора (российско-эстонская граница). Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СЗТУ.

Уважаемых людей Псковской области, чей жизненный и профессиональный опыт и сегодня востребован, на таможенном посту встречали начальник таможни Светлана Степанова и начальник таможенного поста Дмитрий Головин. Коллектив таможенного поста подводил итоги своей работы в третьем квартале и собрание должностных лиц таможенного поста завершилось поздравлением должностных лиц с приближающимся профессиональным праздником. Гости пожелали дальнейших успехов каждому сотруднику таможенного поста и коллективу таможни в целом.

Заместитель начальника таможенного поста Екатерина Цветкова комментировала кадры фотохроники, знакомя гостей с историей таможенного поста. Кадры фотоснимков 26-летней давности возрождения таможенного дела в Печорском районе Псковской области сменяли друг друга. Знакомые лица на черно-белых и цветных фотоснимках вызывали оживление в зале. Некоторые члены делегации были участниками событий тех лет.

Таможенники показали и высокотехнологичную технику. С 2018 года на таможенном посту в эксплуатацию введен новый, современный, российского производства на базе Scania, мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК) модели СТ-2630М. Это новый комплекс с высокими техническими характеристиками и новыми функциональными возможностями, созданный благодаря внедренным инновационным техническим решениям. Техника позволяет менее чем за пять минут без вскрытия и разгрузки произвести осмотр транспортного средства на наличие тайников, посторонних вложений, а также удостовериться в соответствии заявленных сведений о перемещаемых товарах.

Кроме того, делегация познакомилась с особенностями оформления товаров и транспортных средств на грузовом направлении, специализацией пункта пропуска, реализуемыми перспективными технологиями, особыми порядками и экспериментами. А на легковом направлении - с оформлением физическими лицами для личного пользования товаров и транспортных средств.

«В пункте пропуска не совершаются операции и не проводится таможенный контроль в отношении товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Таможенный пост не включен в перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, предназначенных для ввоза животных, продукции животного происхождения, кормов, кормовых добавок, лекарственных средств для животных и подкарантинной продукции, - отметила заместитель начальника поста Екатерина Цветкова, рассказывая о компетенции таможенного поста, - Это относится как к перемещению товаров юридическими лицами, т.е. по грузовому направлению, так и физическими лицами».

Кинолог со служебной собакой продемонстрировали общий курс дрессировки и поиск в легковом транспортном средстве имитатора с запахом наркотических средств. Лабрадор-ретривер «Юрлемат Болливью» обнаружил закладку и обозначил ее за несколько секунд. Гости не скрывали своего восхищения. На многочисленные вопросы о возможностях служебных собак, породах собак, их подготовке по поиску наркосодержащих веществ и табачных изделий ответил начальник кинологического отдела Дмитрий Черников. В этом году кинологи со служебными собаками помогли выявить незаконное перемещение через таможенную границу товаров по 43 фактам: 5 - наркосодержащие вещества, 8 – сильнодействующие и психотропные вещества, 30 – табачные изделия.

Обсуждая с гостями «кадровый вопрос», начальник таможни Светлана Степанова подчеркнула, что для таможни важен взгляд «со стороны», важен факт осознания всеми сотрудниками, что вся их профессиональная деятельность прозрачна, и оценку их работе дают не только вышестоящие коллеги, но и практически все лица, пересекающие таможенную границу Евразийского экономического союза.

«Мы еще раз утвердились в мысли, что таможенные органы Российской Федерации и Псковской таможни, в частности, выполняют стоящие перед ними задачи с высочайшей мерой ответственности, профессионализма, подчеркивая доброжелательность нашего государства в развитии не только добрососедских отношений, но и стремление Родины к сотрудничеству со всеми народами и странами, - подчеркнул генерал-майор Пограничной службы ФСБ России в запасе Александр Палагин, отмечая результат ознакомительной поездки. - От осознания этого ощущается гордость за профессионалов таможни и величие Родины».

Между тем, гости таможни отметили, что сегодня им «приоткрылась скрытая от большинства сторона работы таможни». «Мы понимаем, какой большой объем функционала выполняют таможенники. Многогранность таможенной службы вызывает уважение, - делились впечатлениями гости. - Мы своими глазами увидели, что по оснащенности и компетентности наша российская таможня не уступает таможенным службам других государств, а во многом и превосходит их».