Общество

Три человека перешли из кадрового резерва в основной состав псковского Молодежного парламента

На 27-й сессии депутаты внесли изменения в постановление Собрания «О формировании Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2018 - 2020 годы» - принятые «поправки» официально закрепляют решение Молодежного парламента о ротации трех человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Из кадрового резерва в основной состав Молодежного парламента перешли Яна Васюцкая, Софья Соловьева и Виталий Чеплаков. Анастасия Иванова и Анастасия Кузьмина покинули Молодежный парламента по собственному желанию, Валерия Иванова исключена по решению коллег, так как не проявляла активности в деятельности молодёжного общественной органа.

Бывший председатель Молодежного парламента Денис Матвеев, ранее объявивший об уходе из Молодежного парламента в связи с переходом на работу в органы исполнительной власти, официально покинет состав в январе, когда региональным отделением «Единой России» будет представлена новая кандидатура члена Молодёжного парламента по вакантной партийной квоте.