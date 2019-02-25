Общество

Псковичи стали активно использовать электронные ресурсы при обращении к приставам

Жители Псковской области стали активно использовать электронные ресурсы при обращении в службу судебных приставов, например, электронные приемные, сообщил журналистам в четверг главный пристав области Сергей Колесников.

В 2018 году количество обращений граждан снизилось на 13 процентов. «Это показывает, что работа приставов стала качественнее и эффективнее», - заявил Колесников.

Благодаря приставам, 102 жителя области получили невыплаченную зарплату, в пользу жителей региона с организаций-должников взыскано более 11 млн рублей.